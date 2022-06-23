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馬場浮世繪——雷神胸痛退出八駒易配

2022-06-23 列印
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昨晚第二場馬匹進入沙圈前，馬會突然宣布莫雷拉退出比賽，理由是胸口痛，而其餘下八匹座騎全部要易配之餘，騎師王則按例當落敗。查雷神昨戰其中兩匹座騎「鋒芒勁露」和「捷報」都是超輕磅馬，未知是否因為節食導致身體不適？不過昨晚頭場開跑前，他在沙圈如常做熱身運動，外觀未覺有異樣，最終突然退出實在令人意外。
馬場浮世繪
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