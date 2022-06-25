安西教練 - 雙節棍 有備而來｜重點出擊

馬會在季尾階段推行新制度，將馬匹負磅上限調升至一三五磅，馬迷當然沒有數據可稽考。而據筆者統計，過往負一三三磅的頭馬比率大約一成，以此推算，餘下日子相信不會大變動。

回說今次賽事，第四場「雙節棍」過往曾受傷患困擾，被建議長時間休息。此駒首季表現一般，但上季初落入五班，健康回穩之餘，戰鬥力也不斷提升，該季能三勝頭馬且壓倒現居三班的「皇寶」，可見實力不簡單。不過，今季牠出賽僅五次，一月份更因韌帶受傷休息至今。但要留意，方嘉柏訓練馬匹手法注重寓賽於操，尤其是對待傷患嚴重之馬，更是跑得一場得一場，根本無法預知未來發展。

「雙節棍」季內初出跑谷草千二，當馬迷以為牠路短旨在熱身，結果闖入大冷腳，看來其性賦有利新鮮感作賽，今次賽前亦三試大閘，相信是有備而來。

安西教練