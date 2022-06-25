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伊仁絮語——競駿天下勤操進步

2022-06-25 列印
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第二場「競駿天下」近期操練積極，並多由周俊樂主理，走勢較前上力。今仗增程跑千二，同父馬如「緊張大師」及「新力寶」等均能在短途交出佳績，牠早前出試泥閘，起步明顯較前利落，只要今次能跟守好位，相信有力闖入前列。
  第四場「健康第一 」十八戰僅得兩亞兩季，演出令人失望，然而上仗留前鬥後，直路能如飛殺上得季軍，表現較前為佳。今仗對手實力普通，而且有「金像非凡」及「遨遊之星」等前領馬，賽事步速應不會慢，形勢對這匹後勁馬有利，可望打開勝門。
Ian
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