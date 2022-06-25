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B女靚馬——自然力量勝望彌高

2022-06-25 列印
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第七場三班二千米。我就揀「自然力量」做重心，佢上仗排檔理想，一出閘就已經守住好位，沿途亦有遮擋，轉彎時鞍上人提早移出外疊，直路望空後即刻急起直追，最終衝入亞軍，只是敗給「同舟共濟」，表現有板有眼。今場轉戰沙田依然負輕磅，只要末段加多兩錢肉緊，今場勝望彌高。配腳我揀「合夥精英」同「機械戰士」。
  第八場三班泥地一六五○米。我最鍾意「華卓晴」，佢上仗早段居中競跑，處境唔錯，而且未到出彎已經逐步加速，直路所見仲愈跑愈起勁，最終追過「無心睡眠」，只是輸畀「浪漫組合」，我認為人馬發揮非常理想。今仗除了排檔內移，對手實力亦不見突出，本身賽前曾試閘催谷，可見有心繼續拼搏，有機會完成季內第四捷。配腳我揀「好好心得」同「無心睡眠」。
B女
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