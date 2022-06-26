潘頓中三元封王 鄭俊偉蔡明紹起孖 新境界 開齋兼捧盃

昨日舉行周六賽事，「新境界」開齋兼捧香港傷健策騎協會盃；潘頓憑蔡廄「魅力寶駒」、伯廄「印水紙」和羅廄「西利哥」三W，於第九場後提前成為騎師王。其餘鄭俊偉勝出「金剛石」和「無心睡眠」，前駒騎者蔡明紹另贏「遨遊氣泡」，同告起孖。



昨日三T場次爆冷頻頻，頭關「雙節棍」獨贏三十六倍，次關「蟲草老爺」十四倍，尾關「新境界」也有十二倍，其中後駒打開勝門，並且捧走香港傷健策騎協會盃，練者文家良指：「『新境界』轉入我馬房時，腳部受傷有損耗，需要時間治理，但近幾場開始有接近的走勢，牠在四班夠跑，勝負則要看臨場際遇。今季我暫時取得三十場頭馬，成績令人滿意，但我當然希望繼續為馬主建功。」



而「蟲草老爺」今季兩W，馬主團體成員譚健業大律師說：「馬雅與我都幾有緣分，早前他為我另一愛駒『蟲草之凰』贏馬，今期則為『蟲草老爺』建功。葉楚航訓練『蟲草老爺』得宜，今季勝出兩場賽事，成績令我很滿意。此駒今場負輕磅和排二檔有利，雖初跑千八米仍可交出頭馬。」



另一方面，莫雷拉因為心律不正缺席昨日賽事，潘頓當然盡情數胡，結果憑「魅力寶駒」、「印水紙」和「西利哥」中三元，賽後反先雷神兩W，爭冠形勢樂觀。至於「印水紙」練者高伯新正在歐洲買馬，昨日沒有入場，馬主黃國堅說：「『印水紙』跑泥地一哩向來演出準繩，近幾場在同程都有接近表現，泥地性能非常出色，很開心牠可以在港取得第三場頭馬。」



而「魅力寶駒」馬主盧楚鏘說：「『魅力寶駒』上場排大外檔出閘緩慢，加上沿途際遇一般，因而落敗。今場賽前蔡約翰和潘頓有共識會讓此駒擺前走，但我估不到最終贏得如此輕鬆，賽後潘頓報告馬兒走勢仍然很稚嫩，陣上喜歡四處望，希望牠之後繼續成熟，將來會有更好表現。」



「西利哥」練者羅富全則說：「『西利哥』上場遇到慢步速人馬角力，因此未能發揮出應有水準，今場排一檔形勢好得多，很容易便跟在有利的位置，由於季尾二班長途賽並不多，我極大可能會安排牠歇暑。」



此外，鄭俊偉昨日憑「金剛石」和「無心睡眠」贏馬，是唯一起孖的練馬師，練者賽後說：「『金剛石』跑五班賽向來演出準繩，只是因為有喘鳴底，需要順住走勢去跑，今場對手並不太強，結果順利取勝。至於『無心睡眠』泥地性能很好，今場快馬多，何澤堯在內檔耐心等位，贏馬應記一功。」

記者：文傑、亨利、陳嘉甜