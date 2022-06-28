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伊仁絮語——赤子雄心 值得一試

2022-06-28 列印
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第一場「赤子雄心」上仗跑谷草千八僅得第七，莫雷拉賽後解釋馬兒走勢欠勁，末段衝刺一般。但此駒復課所見，表現並無不妥，始終質素尚新，仍有不少進步空間，今仗賠率回升值得一試。
  第四場「得意佳作」來港後五戰得一季一殿，除了上仗大敗外，其餘各仗都表現不俗。其實牠首次上陣即闖入冷位，僅負於「董大」及「佳運發」，可見潛藏頗佳；前仗跑田草千四亦得第四，表現又進一步。今仗回師上名路程，近期姚廄氣勢如虹，可望突圍而出。
Ian
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