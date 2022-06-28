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B女靚馬——合約精神 上仗贏得靚

2022-06-28 列印
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第五場四班一六五○米。我就揀「電子傳奇」做重心，佢今季跑同程贏過兩次，上仗一出閘就即刻搶前移入內欄，然後跟隨放頭馬「好友利」順走，早段能夠輕鬆留力，出彎後又移出中路衝刺，鞍上人發揮非常稱職，最終以一個馬位之先取勝，贏馬過程可謂清脆利落。復課所見，其外觀較上仗更省鏡，相信勇況繼續保持，繼續留在四班，即使負頂磅都唔怕。配腳我揀「大師級」同「傲龍駒」。
  第七場三班一六五○。我就鍾意「合約精神」，佢上仗出閘後逐漸上前，沿途造快步速放頭，雖然用力甚多，不過直路可拋離另一前置馬「美麗邂逅」，更加能夠勝出比賽，表現出色。今次排檔較上仗好，更加容易發揮，預計好有機會再下一城。配腳我揀「合夥雄心」同「觔斗雲」。
B女
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