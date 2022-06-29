田泰安包辦第四口孖寶 希威森後上做騎師王 羅富全又贏 奪冠形勢大好

■田泰安昨晚憑石廄「皇龍帝國」和丁廄「大師級」包辦第四口孖寶。

昨晚在快活谷馬場舉行六月份最後一次賽事，羅富全與梁家俊合作勝出「合約精神」，騎者停賽前有馬贏，而練者則把榜首的領先優勢增至七場，奪冠形勢大好。至於田泰安憑石廄「皇龍帝國」和丁廄「大師級」包辦第四口孖寶，但騎師王最終不敵希威森，後者憑「宜春輝煌」食尾胡，以兩分之微後來居上封王。羅富全昨晚憑「合約精神」報捷，蔡約翰則無馬贏，賽後前者在榜首已領先七場頭馬，羅富全說：「『合約精神』上仗在谷草一哩取勝後，已適應此路程，今仗排內檔有利其放頭跑法，梁家俊亦將步速控制得很好，結果順利再贏。以往此駒跑谷草千二米很難贏，但由於曾兩勝田草千四米，亦試過在田草千六米接近，我判斷跑谷草一哩必可應付，果然連續兩仗都交出好表現。至於爭冠方面，我仍然談不上有信心，只會盡力爭取更多頭馬，以報答馬主的支持，若最終能奪冠當然是美事。」「大師級」練者丁冠豪則說：「『大師級』年紀已大，難再有進步，但勝在減分快，季初牠跑谷草千二米有點吃力，跟不上步速，因此其後嘗試部署增程跑一哩，終於今場順利交出頭馬。此駒利跑新鮮感，儲足體力上陣威力最大，因此我會安排牠提早歇暑，留待下季才出賽。」此外，田泰安昨晚憑「皇龍帝國」和「大師級」起孖，而前駒練者徐雨石說：「『皇龍帝國』跑法夠主動，加上谷草對手沒有沙田強，故此順利取勝。此駒仍在進步，如今亦證明快活谷和沙田都合發揮，至於季內會否再上陣，要看今場勝後的狀態如何。」另一方面，昨晚華場成績出色，除了以上的徐雨石和羅富全之外，蘇偉賢和呂健威亦有頭馬進帳，前者憑「馬主星輝」爆十倍W食頭胡後說：「『馬主星輝』今場排二檔，賽前打算跟前走，但真正競賽時卻未能做到，只能守在中後位置，幸好步速夠快有利其後追。此駒轉入我馬房時年紀已大，背部和胡蘆骨均有傷患，需要時間調理，如今終於取得轉倉後首捷，總算對馬主有交代。」而「蟲草之凰」馬主御精英團體成員譚健業大律師表示：「馬雅與我們真是好夾，剛周末勝出『蟲草老爺』之後，相隔不足一周，今次就輪到為『蟲草之凰』建功。至於『蟲草之凰』今場升班而戰，對手雖然比之前增強，但本身狀態仍然大勇，結果成功連捷，練者呂健威應記一功。」其餘何澤堯為東廄「讓愛高飛」取得連捷，馬主成員之一何婉盈說：「『讓愛高飛』上場贏馬我沒有入場，今場順利連捷，讓我可以補拉頭馬，真是好開心，坦白講賽前我對牠信心不算太大，估不到可以贏得如此漂亮。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜