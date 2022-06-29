任睇No.1
  • 29º
  • 82%
  • 2022年6月29日 星期三
熱門： 回歸習近平珍寶海鮮舫林作科學園

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——徐雨石贏馬欠四W達標

2022-06-29 列印
Previous Next

徐雨石今季成績欠佳，目前仍要為達標而努力，至於昨晚他憑「皇龍帝國」勝出季內第十八W，但根據新制扣除多出的五班頭馬，仍然差四W才上岸。不過，觀乎石廄近期成績穩步上揚，要在煞科前及格並非不可能。
馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Black Wolfberry Summer Redemption 2022
《23/24小一入學家長天書》《23/24直資‧私立‧國際小學完全手冊》
下載星島頭條App
hd