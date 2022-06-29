馬場浮世繪
馬場浮世繪——讓愛連捷何婉盈提前賀壽
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港中小企「拍爛手掌」 倡增隔離酒店名額 內地入境檢疫縮至7+3
香港回歸二十五周年前夕，內地送禮。國務院宣佈，入境人士在酒店檢疫和家居隔離的日數，由原先十四天和七天，縮短至七天及三天，期間須完成六次核酸檢測，實施日期暫未公佈。本港中小企代表得知消息後，形容會員「拍...
2022-06-29
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北約擬列中國 為系統性挑戰
北約峰會周二開始在西班牙馬德里召開，預料將公佈新的「戰略概念文件」，並首度將中國納入文件，列為「系統性挑戰」，另將俄羅斯由戰略夥伴列作直接威脅。北約的戰略概念文件將概述未來十年優先應對事項。綜合外媒報...
2022-06-29
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隔離恢復完成轉入正常訓練工作 神十三太空人首與傳媒公眾見面
神舟十三號太空人翟志剛、王亞平、葉光富昨日在北京航天城，召開返回後首次與傳媒和公眾的正式見面會。 會上介紹，太空人返回後相繼完成了隔離恢復、療養恢復階段各項工作，已全面轉入恢復觀察階段。三名航天員的身...
2022-06-29
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飛揚1期周六次輪銷售80伙
長實及新地合作發展的屯門飛揚第1期完成首輪銷售後，發展商落實周六（7月2日）進行次輪銷售，推出80伙發售，其中72伙以發價單方式發售，另推出8伙以招標方式發售。長實高級營業經理楊桂玲表示，項目昨日上載...
2022-06-29
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A股帶動恒指漲189點 旅遊航空賭股齊炒上
港股昨日跟隨外圍低開84點，但受惠內地入境隔離日數縮減，港股午後跟隨A股轉升，恒指最多升496點，收報22418點，升189點；國指收報7893點，漲76點；科指收報5103點，升31點，成交額1759.28億元。受惠內地放寬入境隔離措施，濠賭股備受追捧，金沙中國（1928）急升11.7%，收報18.2元，為表現最佳藍籌股；銀娛（027）升7.9%，收報47.75元；永利澳門（1128）急升12.8%，收報5.55元；美高梅（2282）升7.7%，收報4.63元；澳博（880）揚9.8%，收報3.7元；新濠 （200）升9.5%，報收6.23元。旅遊股向上，攜程集團（996...
2022-06-29
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為戰世盃搶韁 小豆「蘇」哥利
洛杉磯銀河前鋒查維亞靴南迪斯正尋求代表墨西哥出戰卡塔爾世界盃，他不會放過任何向墨西哥教練馬天奴展示表現的機會，今晚美職主場對弱旅明尼蘇達聯，「小豆」必把握機會數胡，助銀河大捷以證實力，直取主勝作過關膽...
2022-06-29
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入圍港姐齊變髮 梁超怡添「仙氣」 林卓錡減磅狀態勇
《2022香港小姐競選》入圍候選佳麗，昨日分別在銅鑼灣和九龍塘的髮型屋進行「變髮」改造。雖然大部份候選佳麗經改造髮型後看來變化不大，但海外佳麗梁超怡看來就更添「仙氣」，而林俊賢女兒林卓錡則透露成功減磅...
2022-06-29
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李一飄 - 胡說八道 有失專業身份｜社論
港大感染及傳染病中心總監何栢良日前質疑食衞局局長陳肇始的護士專業背景，形容她在掌握疫情的諮詢和指揮「較慢、不到位或有甩漏」，由此引伸結論——造成本港傷亡慘重。這種缺乏理據又毫無邏輯的言論，惹來護理界極...
2022-06-29
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田泰安包辦第四口孖寶 希威森後上做騎師王 羅富全又贏 奪冠形勢大好
昨晚在快活谷馬場舉行六月份最後一次賽事，羅富全與梁家俊合作勝出「合約精神」，騎者停賽前有馬贏，而練者則把榜首的領先優勢增至七場，奪冠形勢大好。至於田泰安憑石廄「皇龍帝國」和丁廄「大師級」包辦第四口孖寶...
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