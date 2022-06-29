馬場浮世繪——讓愛連捷何婉盈提前賀壽

「讓愛高飛」昨晚在何澤堯胯下連捷，馬主團體成員之一是前藝人何婉盈，她賽後透露自己的生日快到，如今可算贏馬預祝好日子，另外已過身的父親非常熱愛賽馬運動，如今看到「讓愛高飛」接連交出好表現，相信也會為她和其他團體成員感到高興！

馬場浮世繪