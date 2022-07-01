安西教練 - 創新妙星 上仗露光｜重點出擊

隔夜執筆之時，第八場「美麗笑聲」是頂頭大熱，無疑牠近仗走勢良好，尤其上仗蝕慢步速兼三疊轉彎仍入Q，於當日而言是異數。但要留意，這匹三歲馬連場都不太受控，表現稚嫩，今次僅隔兩周再出，能否短短時間大幅進步？更重要一點，就是預計今日打雨戰，查此駒季內初出跑同程，便是角逐黏軟地而得梗頸四，今次更較該役多負十三磅，誠是一大隱憂。既然認為熱門充滿疑點，筆者建議不如扒冷。

「創新妙星」上仗初試啼聲跑田草一千，當日的直路吹順風，即使該賽開出超快步速，但見近況低沉的「同有友」亦可走近，便知賽事模式大利前置。對比之下，「創新妙星」早段居後非常被動，更在最後百多米才於內疊望空，算得上是雙蝕形勢，只輸三乘許已算悅目。至於配搭方面，其實薛恩早在上賽前曾為馬兒試閘，今次取回帥印理所當然，冷人配冷馬值得一博。

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