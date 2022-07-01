伊仁絮語——電源之駒 收復前失

第八場「創新妙星 」早在二一年八月已抵港，只因腳傷才休戰多時。上仗初出跑直路賽，末段受催策下衝刺良佳，結果交出全組最快的末段時間而追入第五，表現理想。復課見其馬身紮實，今次增程二百應更合適。對手要留意上仗轉倉即有進步走勢的「爪皇箭火」。

第十場「電源之駒」大前仗能擊敗路程專家「帆哥兒」及「精彩勇士」，後勁非常吸引。上仗敗在沿途走四疊，但仍能走入第三，表現更進一步。今仗排位轉佳，有力收復前失。

Ian