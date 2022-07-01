任睇No.1
  • 26º
  • 87%
  • 2022年7月1日 星期五
熱門： 回歸習近平天文台打風科學園

日報新聞 > 馬經

伊仁絮語——電源之駒 收復前失

2022-07-01 列印
Previous Next

第八場「創新妙星 」早在二一年八月已抵港，只因腳傷才休戰多時。上仗初出跑直路賽，末段受催策下衝刺良佳，結果交出全組最快的末段時間而追入第五，表現理想。復課見其馬身紮實，今次增程二百應更合適。對手要留意上仗轉倉即有進步走勢的「爪皇箭火」。
  第十場「電源之駒」大前仗能擊敗路程專家「帆哥兒」及「精彩勇士」，後勁非常吸引。上仗敗在沿途走四疊，但仍能走入第三，表現更進一步。今仗排位轉佳，有力收復前失。
Ian
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Black Wolfberry Summer Redemption 2022
《23/24小一入學家長天書》《23/24直資‧私立‧國際小學完全手冊》
下載星島頭條App
hd