B女靚馬——八仟師 贏馬無難度

第五場四班一千米。我就揀「威妙星」做重心，佢上仗排檔有利，形勢有助發揮，沿途亦走得好順，全程跟隨「輗多福」而馳，雖然賽事步速甚快，但最終都跑得亞軍。留意「輗多福」啱啱升上三班都有表現，「威妙星」實在不能睇小，今場補中機會樂觀。配腳我揀「風流人物」同「同有友」。



第七場一班千二米。我就鍾意「八仟師」，佢今季六戰五奪獎金，表現非常準繩。上仗沿途貼欄順走，直路衝刺勢頭亦良好，只是接近終點才被「福逸」及「好眼光」追過，輸一個身位不足為辱。今次賽前試了兩課大閘，動態非常積極，明顯有備而來。近期晨課見佢外觀靚靚，狀態對辦，最重要是今次再配人馬合拍的莫雷拉，只要出閘順利，相信贏馬應無難度。配腳我揀「緊張大師」同「和氣生財」。

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