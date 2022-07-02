峰爭捧走粵港盃 蔡約翰蔡明紹齊三W韋小寶爆冷贏回歸盃

■「峰爭」昨日捧走粵港盃。

昨日七一回歸日賽事在變化地舉行，全日兩場盃賽都爆冷，其中香港共慶回歸二十五周年盃由蘇廄「韋小寶」爆二十三倍W，而粵港盃則由十五倍的羅廄「峰爭」掄元。至於蔡明紹憑文廄「美滿將來」、鄭廄「海王駒」和蔡廄「連連行運」三W，於第九場賽後已成為騎師王，而蔡約翰另與巴度合作勝出「笑哥兒」和「電源之駒」中三元。其餘徐雨石憑「海豚星」和「奮鬥齊心」起孖，尚欠兩W便達標。昨日有兩場盃賽，其中香港共慶回歸二十五周年盃由「韋小寶」爆冷取勝，練者蘇保羅下季離港，可以留下美好回憶。至於另一錦標的粵港盃，則由羅廄「峰爭」稱雄，馬主黃家隆沒有入場，由好朋友「魅力」系馬主鄧詠琪一家人代拉頭馬及捧盃，鄧詠琪說：「『峰爭』馬主（黃家隆）是飛機師，但他正在檢疫酒店，因而未能入場。今日賽前下大雨，練馬師羅富全便指示騎師，要盡量讓『峰爭』跟前走，結果馬兒憑輕磅之利取勝。」此外，蔡明紹昨日先後勝出文廄「美滿將來」、鄭廄「海王駒」和蔡廄「連連行運」，並於第九場後提前成為騎師王。至於徐雨石憑「海豚星」和「奮鬥齊心」梅開二度，季內已累積二十W，扣除四場五班頭馬後，尚欠兩W便達到馬會的及格要求。至於蔡約翰昨日亦有三W進帳，除了「連連行運」之外，還與巴度合作勝出「笑哥兒」和「電源之駒」。「笑哥兒」今仗大勝開齋，馬主蕭劍平說：「『笑哥兒』今場大勝對手開齋而回，主要由於臨場下大雨，而牠很喜歡跑黏軟場地，故此贏得如此輕鬆，表現令我很驚喜。」另一方面，潘頓昨日又無馬贏，已經連續兩個賽日食白果，反而莫雷拉憑「新力高升」贏馬，暫時在騎師榜只落後潘頓一W，競爭仍然激烈。而練者蘇偉賢說：「『新力高升』由馬主委託著名馬販派斯揀選，上場在港初出跑直路賽在閘內起擒撞到，因而影響表現，所以今場便為牠加頭罩，最終效果很正面，而增程千二米亦更合發揮，結果順利開胡。看此駒的取勝走勢，日後跑千四至千六米會更合腳法。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜