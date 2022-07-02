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馬場浮世繪——巫顯東又顯千王本色

2022-07-02 列印
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巫顯東昨日憑「海豚星」取得本身季內第十一W，而翻查紀錄，騎者今季其中七W都是一千米賽事，包括五場直路賽，果然係新一代的千王之王！
馬場浮世繪
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