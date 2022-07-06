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安西教練 - 加州前程降班出擊｜重點出擊

2022-07-06 列印
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三、四班的班次差距甚大，經常見到落班馬能大變身，像「電氣騎士」和「鋒芒勁露」等，例子多不勝數，又例如剛戰「英雄豪傑」若非遇上久休特佳的「海豚星」，本身則較遲望空，相信會走得更近。
  第四場「加州前程」也是一例，牠初出跑谷草千二放入第五，受惠慢步速不算證明太多，但之後縮程跑一千改為鬥後勁，奈何當日直路內疊相當不利，並較遲遲空，末段時間只是稍不及「以戰養戰」，若以後駒作為指標，伸算「加州前程」的能力絕對不差。
  隨後「加州前程」在季中階段曾小休，在650場次復出跑直路賽，與「魅影揚飛」一同走內疊不利跑線，結果也只是多負約半身位。至於前仗701場次，當晚的場地大利前置，本身沿途居後，敗績當可抹去。今次首度降落四班遇弱旅，可期有截然不同演出。
安西教練
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