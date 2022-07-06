伊仁絮語——善傳香江有力爭勝

第五場「同盟力量」今仗排位雖不算有利，但改配擅長放頭的希威森，若能把握早段，或有機會入三甲。始終目前評分較開季為低，再者姚廄近期手風順，屬冷門佳選。

第六場「善傳香江」上仗採取前領策略，僅在最後五十米才告轉弱，表現較前進步。其實牠初出在谷草一千亦所負不遠，今仗改由潘頓策騎，優勢更為明顯。同場對手實力一般，只有「風繼續吹」於上仗入位，即使今次排中檔，但內檔馬前速普通，本身應可切入內欄或留守二疊，有力爭勝。

Ian