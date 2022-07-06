任睇No.1
  • 29º
  • 83%
  • 2022年7月6日 星期三
熱門： 回歸習近平天文台倪匡羅啟銳

日報新聞 > 馬經

伊仁絮語——善傳香江有力爭勝

2022-07-06 列印
Previous Next

第五場「同盟力量」今仗排位雖不算有利，但改配擅長放頭的希威森，若能把握早段，或有機會入三甲。始終目前評分較開季為低，再者姚廄近期手風順，屬冷門佳選。
  第六場「善傳香江」上仗採取前領策略，僅在最後五十米才告轉弱，表現較前進步。其實牠初出在谷草一千亦所負不遠，今仗改由潘頓策騎，優勢更為明顯。同場對手實力一般，只有「風繼續吹」於上仗入位，即使今次排中檔，但內檔馬前速普通，本身應可切入內欄或留守二疊，有力爭勝。
Ian
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Black Wolfberry Summer Redemption 2022
《23/24小一入學家長天書》《23/24直資‧私立‧國際小學完全手冊》
下載星島頭條App
hd