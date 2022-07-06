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B女靚馬——日就月將大長途都掂

2022-07-06 列印
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第二場四班二千二百米。我揀「日就月將」做重心，佢今季成績令人滿意，而且近期都維持高水準。前仗早段跟前走二疊，沿途有遮擋走得輕鬆，到準備出彎就開始發力，直路衝刺勢頭強勁，埋門幾步仲愈衝愈有力，終於打開勝利之門。今場雖然跑大長途，但我對其氣量充滿信心，難得狀態仍處於高峰，對手水準亦不過爾爾，只要早段稍為留力，相信可重演贏馬鏡頭。配腳我揀「奇妙年華」同「熹柏龍」。
  第七場四班一六五○米。我就鍾意「冰雪奇遇」，佢前仗早段跟得比較急，步速形勢稍稍輸蝕，直至臨出彎移出外疊，直路階段都有點追勢，輸四個身位算收貨。今次再跑同程排二檔，賽前又有試閘備戰，狀態比之前更加靚，相信目標在此，我期待佢能夠交出佳績。配腳揀「贏盡天下」同「日輝煌」。
B女
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