蔡明紹後上封王 潘頓巴度起孖 羅富全起孖贏到90W

■蔡明紹昨晚憑「經典之星」食尾胡，並且後上成為騎師王。

昨晚羅富全憑「熹柏龍」和「請飲茶」起孖，而兩駒鞍上人巴度和潘頓，則各自另贏蔡廄「平海歡星」以及文廄「善傳香江」，齊齊梅開二度。不過，騎師王則是取得一冠三亞一殿的蔡明紹，他憑「經典之星」食尾胡而後上稱王。昨晚羅富全憑「熹柏龍」和「請飲茶」起孖，季內頭馬升至九十場，不斷打破個人紀錄之餘，爭取冠軍練馬師的形勢亦大好。練者賽後說：「『熹柏龍』今仗戰略其實並不打算放頭，但由於出閘後順利在前，巴度因應情況便選擇放頭，途中牠曾與『怡昌勇駒』鬥燒，我都有點擔心，幸好最終一放到底，我會為此駒報爭田草煞科的千八米賽事，力求連捷。『請飲茶』上仗由薛恩策騎，負於潘頓的座騎『信心滿滿』跑亞軍，但賽後潘頓向我索騎『請飲茶』，我便成人之美。『請飲茶』跑來均速，賽前我指示潘頓，如果沒有馬放頭便自行領放，結果馬兒自造步速下跑得暢順，順利打開勝利之門。」至於為羅廄起孖的功臣包括巴度和潘頓，前者另外勝出蔡廄「平海歡星」，後者則另贏文廄「善傳香江」，練者文家良說：「『善傳香江』身形龐大，需要熱身才會跑得好，上場在田草千四米得殿軍表現不俗，今仗轉爭谷草對手減弱，賽前潘頓主動索騎，結果人馬走位暢順下，成功取得在港首W。」此外，莫雷拉昨晚只憑「度身訂做」食頭胡，總成績仍落後潘頓兩W，馬主蔡曼恩的丈夫嚴顯強透露：「方嘉柏目前身在杜拜，賽前他浸住水池聯絡我，表示『度身訂做』上仗跑千二米稍短，而且臨場形勢不利，今仗增程跑一哩肯定更合發揮，只是稍為擔心要負一三五磅。最終此駒克服重磅的阻力順利勝出，表現令人欣喜。」另一方面，徐雨石昨晚憑「前風」取得季內第二十一W，若非同晚廄侶「胡椒軍曹」僅敗，已經成功上岸。至於擊敗「胡椒軍曹」的是丁廄「銀河飛馬」，牠在班德禮胯下爆出十二倍W，練者丁冠豪說：「我認為『銀河飛馬』今場取勝有兩個原因，一是最強對手『想見你』退出了；二是今晚場地正常，發揮出應有水準。此駒早前曾有疲態，因此安排小休回復生氣，牠已經六歲，難免有少少退化，今季能夠取得兩場頭馬，其實已經非常不錯。」此外，韋達和希威森這對今季好拍檔昨晚憑「贏盡天下」攜手贏馬，練者賽後說：「『贏盡天下』過去幾場都是不利形勢的受害者，落敗實在欠運，幸好本身保持進步，今場鞍上人希威森走位出色，即使早段留得較預期後，直路發揮卻甚佳，人馬表現都相當理想。我一直覺得此駒是北半球馬，而且身形粗壯，應該比較遲熟，下季有望繼續交出好成績。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜