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馬場浮世繪——薛恩告別戰只獲一席季軍

2022-07-07 列印
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今季成績明顯比之前好的薛恩，令人意外地並沒有申請下季牌照，而且因為要停賽的關係，昨晚是其在港最後一戰，可以提早歇暑，可惜他全晚五匹座騎只得「一舖成名」僅僅跑入季軍，未能畫上圓滿句號。
馬場浮世繪
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