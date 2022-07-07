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馬場浮世繪——度身訂做首匹135磅頭馬

2022-07-07 列印
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馬會上月底將普通讓賽的參戰馬負磅全部調升兩磅，頂磅遂變成一三五磅，但新制對於重磅似乎影響不大，除了仍然有頂磅馬跑入三甲，昨晚方廄「度身訂做」更成為改制後的首匹一三五磅頭馬。至於練者方嘉柏昨晚沒有入場督師，據知他已離港提早歇暑，但遙遠控制也一樣贏馬，搏殺得心應手。
馬場浮世繪
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