仲達 - 雄龍優點多籮籮｜頭號目標

試閘雖然唔係真跑，但當然都有參考價值，不過都要視乎馬房作風，譬如告東尼嘅馬便周時都要力騎，但絕對唔代表差。亦有啲馬房嘅試閘，其實唔好太重視。記得六年前，偉廄有一匹「夢幻仙子」初出，因為賽前試閘表現差，臨場是逾二十倍的冷門，結果一出即勝，返到凱旋門時，鞍上人柏寶很無奈地攤開雙手，潛台詞應該係：「我都唔知㗎，隻馬試閘係無喎！」自此之後，我就時時提醒自己，如果鍾意一啲馬房嘅馬，唔好單單因為試閘表現而放棄，而且隨時仲好分咗。
仲達
英女皇伊利沙伯二世前晚離世，有人在二手交易平台趁炒風，放售大批女皇頭周邊商品，包括紀念幣、鈔票、郵票，亦有人特地追尋作留念或投資升值之用，有一款十元郵票估價達到一萬七千元。有收藏家直指，有數款與英女皇...
2022-09-10
中國和印度同意從雙方邊境對峙區撤軍，緩和持續兩年的邊境緊張局勢。中國國防部昨發佈聯合新聞稿，表示根據中印雙方第十六輪軍長級會談達成的共識，中印兩軍位於「加南達坂」一線部隊，開始同步有計劃組織脫離接觸，...
2022-09-10
北韓結束最高人民會議，立法正式宣佈為核武國家。北韓最高領導人金正恩強調絕不棄核，指美國表面上的目的是半島無核化，但終極目的是讓北韓放棄行使自衞權，或使國家處於劣勢而倒台。金正恩在會議上發表講話，斥美國...
2022-09-10
焦點大盤推售密鑼緊鼓，陸續出擊應市。新地天水圍Wetland Seasons Bay第3期日前突擊上載樓書，提供384伙，包括分層及洋房，主打2房間隔，日前先開放現樓示範單位予傳媒參觀，最快下周緊接開...
2022-09-10
內地通脹及PPI升幅遜預期，市場憧憬內地或降準救經濟，加上人民幣回穩，資金追捧內房等板塊，帶挈港股飆升507點，收報19362點。大市6日累跌逾千點後，重上19000大關，全周累跌89點，連跌2周，成...
2022-09-10
巴塞隆拿於各賽事四連勝，每仗更至少贏三球或以上，貢獻八球的射手利雲度夫斯基固然是頭號功臣，交出四次助攻的翼鋒奧士文尼迪比利亦功不可沒，教練沙維更將他與舊將尼馬媲美。此子今晚西甲勢領軍作客大勝卡迪斯，為...
2022-09-10
英女皇伊利沙伯二世於香港時間昨日凌晨駕崩，享年96歲。不少明星發文悼念，包括曾飾演過英女皇的海倫美蘭、奧莉花高雯、「占士邦」丹尼爾基克、艾頓莊、熊仔柏靈頓等。劉嘉玲、黃偉文、趙學而等香港名人亦紛紛表示...
2022-09-10
當政府專家顧問袁國勇教授都中招得了「高費19」之後，大家對這個病毒就可以安心了。袁國勇教授幾乎是個指標，以他的謹慎和專業知識，應該是全香港最保險最不容易中招的人。但現在連他都無法倖免於難，那就可見這個...
2022-09-10
第三場四班一二○○米。對有刨馬嘅讀者來講，「雄龍」嘅優點應毋須多費唇舌，不外乎都係上季尾賽事水準好、最後一仗輸受困好唔抵、季初縮程有利、A欄上半場有機會偏差利追，同埋暑期小休復課快，似係季初盡早用等等...
2022-09-11