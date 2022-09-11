仲達 - 雄龍優點多籮籮｜頭號目標

第三場四班一二○○米。對有刨馬嘅讀者來講，「雄龍」嘅優點應毋須多費唇舌，不外乎都係上季尾賽事水準好、最後一仗輸受困好唔抵、季初縮程有利、A欄上半場有機會偏差利追，同埋暑期小休復課快，似係季初盡早用等等。不過真係有刨馬的話，同樣會被一樣嘢嚇怕，就係上周沙田草閘要騎而反應唔多好。所以是否信任佢作重心，很大程度視乎你怎樣看待那課閘。



試閘雖然唔係真跑，但當然都有參考價值，不過都要視乎馬房作風，譬如告東尼嘅馬便周時都要力騎，但絕對唔代表差。亦有啲馬房嘅試閘，其實唔好太重視。記得六年前，偉廄有一匹「夢幻仙子」初出，因為賽前試閘表現差，臨場是逾二十倍的冷門，結果一出即勝，返到凱旋門時，鞍上人柏寶很無奈地攤開雙手，潛台詞應該係：「我都唔知㗎，隻馬試閘係無喎！」自此之後，我就時時提醒自己，如果鍾意一啲馬房嘅馬，唔好單單因為試閘表現而放棄，而且隨時仲好分咗。

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