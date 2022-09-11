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B女靚馬——必長勝磨利爭盃

2022-09-11 列印
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今日馬季開鑼，首先祝各位馬迷今季馬到成功，贏到盤滿缽滿！
第四場一班千二米特首賽，我就揀咗「必長勝」做重心，佢暑期試閘狀態良好，早段前置稍稍留住，埋門衝刺力度強勁。至於上季表現亦唔差，前仗跑一班賽得第四名，級數並不輸蝕，今次負輕磅並排黃金一檔，我認為好有機會打開勝門。配腳我會揀「韋小寶」同「金鑽貴人」。

第七場三班千二米。我就鍾意「連連有盈」，佢最近試閘一放迄終，姿態從容不逼，觀乎表現較上季更上一層樓，外觀亦非常養眼，踏入五歲明顯更加成熟，今次有權先聲奪人。配腳我揀「東方飛影」同「電子傳奇」。
B女
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