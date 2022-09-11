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伊仁絮語——天外驚天機會樂觀

2022-09-11 列印
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第五場「嘉應精神 」前季在港一出即勝，可惜上季表現失準。其後轉至沈廄重新打磨，最近試泥閘走勢輕鬆，看似已納入正軌。由於今場對手不少快馬，若本身在早段取得遮擋，當有機會一爭。

第六場「天外驚天 」上季四戰兩上名，最後一仗受制於黏地，敗績不足為據。查此駒兩次入位皆排外檔，搏失可歸咎形勢欠佳，難得今仗排位轉佳，初戴眼罩亦有助集中精神，本身始終質素尚新，仍會有進步空間，爭勝機會頗樂觀。對手方面，「縱橫天下」上季八戰獲三亞一季，今仗排一檔會賺形勢，應可爭入前列。
Ian
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