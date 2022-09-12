潘頓沈集成分別封王 姚本輝突破九百W 金鑽貴人輕取特首盃

■潘頓昨日3W兼做騎師王。

■沈集成昨起孖，最終更成為練馬師王。

■昨日起孖的姚本輝憑「年年豐盛」取得從練後第九百W。

昨日舉行新季開鑼戰，文廄「金鑽貴人」在特首盃大熱掄元，而潘頓則勝出「非凡魅力」、「佳尊三」和「東方飛影」，另有兩場亞軍，於第九場後提前成為騎師王。至於沈集成和姚本輝都起孖，前者成為練馬師王，後者頭馬則突破九百W。其餘田泰安亦梅開二度，蘇兆輝第四場犯規，罰停賽三日。昨日馬季開鑼，首項錦標當然是特首盃，上季五捷的「金鑽貴人」延續銳勢，在蘇兆輝胯下輕鬆大勝，練者文家良說：「『金鑽貴人』今場出戰特首盃原本想配潘頓，但後來有高分馬報名，因而令潘頓造不到磅，他對此也感到有點失落和不開心，至於蘇兆輝則是主動索騎，我便成人之美。此駒上季成績出色，今季轉四歲更見進步，因此賽前我都有一定信心，但估不到可以贏得如此輕鬆，表現令我十分驚喜，之後牠將以短途大賽為目標，下場會回配潘頓。」失落「金鑽貴人」策騎權的潘頓，同日則憑「非凡魅力」、「佳尊三」和「東方飛影」三W。「佳尊三」馬主蕭劍瑩的弟弟蕭劍新說：「我們一家人等了這場頭馬已很久，『佳尊三』來港初期表現令人失望，而經過蘇偉賢悉心調理，牠今季健康回穩，今場排田草千二米勝出率偏低的十三檔，本來令我們信心打折扣，幸好人馬最終克服阻力。此駒目前已重回正軌，如果勝後加分不太多，在四班仍有可為。」而「東方飛影」練者希斯指：「『東方飛影』來港後演出穩定，今場贏馬的表現乃歷來最佳，因為即使末段跑來不集中精神，不停東張西望，卻依然保持勁勢過終點，走勢相當出色，下場牠會在十月的國慶日賽事上陣，但角逐千二或千四米，要稍後我才有決定。」另一方面，沈集成和姚本輝昨日都起孖，前者勝出「維港智能」和「嘉應精神」，最終更成為練馬師王。沈集成說：「『維港智能』是馬主朱生自行引入來港，他問我有沒有興趣訓練，我答應了，坦白講當時沒有想過馬兒擁有如此好質素。此馬早在上季贏一千米閘時，已經盡顯質素，我觀察其腳法，覺得跑一千米或許嫌短，因此安排在港初出跑田草千二米，結果輕鬆大勝，相信升上三班仍有可為。『嘉應精神』以往在晨課時曾流鼻血，轉入我馬房後花了不少心機調理，加上評分減了不少，結果成功反彈。此駒今場排三檔跑直路賽其實形勢欠利，但班德禮的發揮值得一讚，我認為他是一位很有潛質上位的年輕騎師，鼓勵騎者要多加努力，稍後我會大力支持他。」至於姚本輝先憑「年年豐盛」取得在港第九百場頭馬，繼而再贏「寶成智星」，成為現役贏馬最多的華人練馬師，賽後他表示：「我對於自己在港取得九百場頭馬，並沒有太大感覺，仍然會低下頭來努力工作，贏得一場就一場，盡力做好本分。『年年豐盛』今場負重磅上陣，因此末段較遲才追上來，牠今季四歲才會成熟，現階段跑千四米最合適。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜