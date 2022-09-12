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馬場浮世繪——何良無入場照樣贏馬

2022-09-12 列印
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昨日舉行開鑼戰，但一眾練馬師之中，何良和蔡約翰都沒有入場督戰，不過前者攻勢未見絲毫影響，出馬三駒分別有「縱橫天下」贏馬，另「木火兄弟」亦拼回接近的殿軍。反觀出馬六匹的蔡約翰只獲一亞，其中大熱門的「美麗笑聲」更跑尾三，看來練者仍貫徹其季初慢熱作風。
馬場浮世繪
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