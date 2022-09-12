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馬場浮世繪——鍾易禮首日表現對辦

2022-09-12 列印
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昨日新季開鑼，新十磅仔鍾易禮亦首度登場，全日他共有六匹座騎，結果頭場即憑熱門的「摘星光輝」取得季軍，到第八場再以半冷的「紅衣震撼」拼獲亞軍，綜觀以上兩駒都只是以短距離落敗，此子的騎功似乎非常不俗，由於目前他有十磅可減，相信稍後將大把前途！
馬場浮世繪
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