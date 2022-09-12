馬場浮世繪——鍾易禮首日表現對辦

當政府專家顧問袁國勇教授都中招得了「高費19」之後，大家對這個病毒就可以安心了。袁國勇教授幾乎是個指標，以他的謹慎和專業知識，應該是全香港最保險最不容易中招的人。但現在連他都無法倖免於難，那就可見這個...

2022-09-10