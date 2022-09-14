安西教練 - 五門齊 成熟發威｜重點出擊

第八場三班千二米。「五門齊」上季初出跑田草千二得亞軍，僅負頸位給明星馬「包裝長勝」，蹄下敗將更包括「喜譽寶」、「心之行」及「樂滿貫」等惡馬，多駒都是上季三甲常客，甚至有部份能征服二班，證明「五門齊」實力也不簡單。可惜牠之後遲遲未能贏馬，是否純粹憑新鮮感跑得好？

依筆者觀察，大抵是三歲幼馬演出較波動，並且一再負重磅而影響表現。事實上，上季「五門齊」三次上名俱負一二八磅，其餘負重磅皆名落孫山。尤其上季最後一仗，四歲的「連連有盈」受讓牠七磅，本身拼至流鼻血收場！雖然落第原因永遠沒有肯定答案，但從客觀條件分析，數字上確實如此。今季牠踏入四歲必更趨成熟，無論體格成長及出賽經驗都更勝從前。負重磅上陣亦較易適應。若能交回上季初出水準，絕非一般三班貨色可匹敵，誠是尾場馬膽所在。

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