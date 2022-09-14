伊仁絮語——瑪神滿紛輕磅放返

第四場「開心蔬菜」上季七戰未上名，但都所負不遠。大前仗跑千四備受追捧，可惜全程被頂外疊，賽後更驗出氣管多血及不良於行，可能因此影響其後兩仗演出。今次初降五班競逐，即使排位不算理想，但早段若能及早切入內欄，或有機會賺步速施展後勁，值得高度注視。

第七場「瑪神滿紛」上季跑千八曾一放到底爆冷掄元，其後兩度遇上變化地，落敗不足為辱。本身在谷草曾上名，場地性能不用懷疑，今仗排位甚佳，配黃俊亦輕上加輕，同場快馬不多，應可輕鬆領放，若騎者能控制步速，有力構成威脅。

Ian