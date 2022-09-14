B女靚馬——有苗頭試閘冒勇

第四場五班一千米。我就揀咗「有苗頭」做重心，睇返佢上季贏同程之後都一再接近，整體表現算唔錯，同時亦一再證明路有專長。另外再睇佢月初試閘，沿途跟前順走，姿態從容不逼，展步亦力量十足，加上呢組大閘的對手實力偏強，令我非常期待佢今次陣上演出。今場排四檔亦唔係差，只要能夠守住內欄沿途順走，大有機會一出即勝。

第五場四班千二米。「蒲俠超得」現評四十三分，論質素一定有分在手，過往只因經常喘鳴而影響成就。留意佢最近試閘，早段搶前主動領放，直至埋門都保持勁勢，過程一氣呵成，好明顯經過一輪休息，狀態已經全面復勇。今場負輕磅作賽，可謂非常着數，近期由黃皓楠連番考驗，人馬擺明有備而戰，希望到時能夠交出好成績。

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