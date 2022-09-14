B女靚馬——有苗頭試閘冒勇

第五場四班千二米。「蒲俠超得」現評四十三分，論質素一定有分在手，過往只因經常喘鳴而影響成就。留意佢最近試閘，早段搶前主動領放，直至埋門都保持勁勢，過程一氣呵成，好明顯經過一輪休息，狀態已經全面復勇。今場負輕磅作賽，可謂非常着數，近期由黃皓楠連番考驗，人馬擺明有備而戰，希望到時能夠交出好成績。
B女
香港爆發新冠肺炎疫情近三年，市民經常要「撩鼻」，檢測自己是否染疫，成為日常生活的一部份。根據政府提供的數字，過去近三年，各部門合共做了五千三百萬次核酸檢測，估計動用了七十至八十億元公帑。有專家認為，不...
2022-09-14
據《華爾街日報》報道，疫情下中國嚴格執行清零政策，導致北京環球影城遊客大量流失，相信園方在停業期間裁減了約兩成五員工。北京環球影城去年九月開業，吸引國內遊客源源不絕到訪，但北京在今年五至六月爆發疫情，...
2022-09-14
美國全國經濟研究所最新一項調查估計，新冠病毒引發的疾病，令美國勞動人口縮減大約五十萬人，如果目前的病毒感染率維持，影響可能會進一步加劇。在疫情期間，數百萬名美國人由於不同原因離開了勞動市場，包括退休、...
2022-09-14
會德豐地產、恒基、新世界及帝國合作發展的啟德MIAMI QUAY I 昨日進行首輪銷售，涉及138伙，當中137伙以發價單方式推售，項目共售出約42伙，當中不乏大手客，以約2659.4萬連購2伙。大手...
2022-09-13
港股於中秋假期後復市，美股隔晚造好，恒指周二隨外圍高開42點，最多升130點見19492點。其後傳出美國總統拜登即將簽署生物技術新行政命令，嚇窒生物科技股，藥明生物（2269）急瀉19.94%。恒指無...
2022-09-14
魔人夏蘭特今夏從多蒙特轉投曼城後，不費吹灰之力融入球隊，在七場各賽事狂轟十二球。今晚歐聯G組次輪藍月地頭鬥蜂軍，這名挪威中鋒勢以入球倒戈擊退舊主，讓球主客和讓兩球「主勝」超過兩倍分頭值博。（Now64...
2022-09-14
一年一度的《第74屆艾美獎》香港時間昨早舉行，韓劇《魷魚遊戲》賽前獲14項提名，最終李政宰憑《魷》劇大熱封劇情組視帝，黃東赫亦捧走最佳導演，二人齊創歷史時刻，《魷》劇共擸6座艾美獎。電視界盛事《第74...
2022-09-14
港府不斷呼籲市民完成接種新冠疫苗，尤其家長應該盡快安排年幼子女去打針，但奇怪的是，港府一直未能成功採購兒童版（適合五歲以上兒童）的復必泰？也買不到嬰兒版（六個月至三歲幼兒）的復必泰？部份家長本身接種了...
2022-09-14
今季谷草開鑼戰採用A跑道，有別於上兩季的B欄，令近兩季的開鑼數據稍失去參考價值。不過在所有馬都休息了近兩個月之下，新鮮感一定充盈，除了一千米因賽程本身特利前領之外，其餘賽程的放頭馬或會因未開氣而末段較...
2022-09-14