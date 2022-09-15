七練三騎開齋夜 鄭俊偉捧公益金盃 霍宏聲起孖 首封騎師王

■鄭俊偉起步順利，昨夜贏出四班馬「勁叻仔」，從陳祖澤手上捧走公益金盃。

昨夜舉行新馬季首次谷賽，七練三騎敲響今季勝鼓，新開倉的伍鵬志憑「令才」爆大冷食頭胡最矚目，騎師霍宏聲另助方嘉柏開齋贏出「紫雲冰」，個人兩捷封騎師王；「寶賢得得」稍後配何澤堯奏捷，方嘉柏起孖封練馬師王，堯仔則先策「純金酒杯」助呂健威開齋。記者：文傑、亨利、陳嘉甜剛周日於沙田開鑼戰出馬八匹得一亞兩季一殿的伍鵬志，昨夜首次在快活谷領軍即有收成，「令才」於頭場爆出三十一倍冷門，伍鵬志開倉火速有零的突破後說：「『令才』成為我的開齋馬，真是個意外驚喜，也令我的壓力減輕。上周日的沙田開鑼戰，雖然全日無頭馬進帳，但『紅衣震撼』跑得亞軍，我很開心看到馬房團隊合作良好。『令才』早前試閘欠缺走勢，霍宏聲向我解釋，馬兒有遮擋便不肯展步，如能望空跑的效果或會更好。霍宏聲今場採取望空跑的戰略，馬兒即交出理想的走勢，順利贏馬。『令才』之前曾氣管多血，轉入我馬房後經過調理，近期健康回穩，試閘後亦曾接受檢驗，氣管乾淨，結果今場交出好成績。」去季同因頭馬數目少於馬會的新例要求，雙雙收警告信的徐雨石及鄭俊偉，昨夜齊打爭氣波，前者第五場贏出「三劍俠」，後者第六場贏出「勁叻仔」，新馬季都有好開始。徐雨石說：「『三劍俠』來港初期非常稚嫩，臨場情緒很容易波動，用了不少時間才適應香港環境，我要多謝馬房手足花了許多心機去教導牠穩定情緒。其實上季尾已見『三劍俠』的臨場情緒好轉，今場雖排十一檔仍可克服阻力，表現令人驚喜。」四屆冠軍練馬師方嘉柏，昨夜亦不甘後人，憑第二「紫雲冰」與第七場「寶賢得得」梅開二度，連續八個馬季都於谷中首戰贏馬，談及後駒，方嘉柏說︰「『寶賢得得』向來準繩，而且上季已證明跑新鮮感時表現良好，所以我早將目標指向今仗季內初出。本來我打算安排牠跑較短路程，但早前試閘其走勢實在太好，於是我告知馬主轉跑一六五○米，結果一戰功成。其實今仗我本打算交予霍宏聲執韁，可是他造不到磅，但改配何澤堯發揮亦理想。」昨夜順利贏得今季首捷的練馬師，還有呂健威與告東尼，分別憑第四場「純金酒杯」與第八場「美麗邂逅」開胡，「純金酒杯」的馬主陳德華贏馬後，大為感激威哥：「我感謝呂健威的悉心訓練和照顧『純金酒杯』，因為牠以往有過健康問題，威哥很有心機慢慢養好，亦感激何澤堯今仗發揮出色，希望馬兒保持健康，將來續有表現。」呂健威則指：「『純金酒杯』曾有喘鳴症要接受手術，目前健康已回復穩定。牠早段不可過度約束，否則會呼吸不順。這匹高頭大馬要時間慢慢成長，今場在五班大勝後，希望牠升上四班仍具競爭力。」昨夜谷戰開齋騎師除有起孖首封騎師王的霍宏聲，另有希威森與梁家俊。新馬季兩戰後，潘頓、何澤堯及蘇兆輝次次贏馬，練馬師則無人連贏兩日。巫顯東第五場策「勇敢齊心」陣上犯規，十月份將停賽三日。