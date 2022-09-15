馬場浮世繪——雷神復操感覺良好

莫雷拉表示昨晨恢復操馬前，一度擔心會觸發傷患，幸而再無感到任何痛楚，心情隨之輕鬆，並對周日復出充滿信心。他指雖較其他騎師遲歸，現時要爭取支持有難度，但會全力以赴冀盡快重上軌道。
馬場浮世繪
有十二家分店的連鎖西餅店Crostini，前晚突然在facebook發文宣佈全線結業。大批買了餅卡的顧客開設苦主群組，有人持有逾二百張餅卡；不少準新人指在婚展購入餅卡，已派了部份囍帖及餅卡，現時感到「...
2022-09-15
中共中央總書記、國家主席習近平昨午抵達哈薩克首都努爾蘇丹，展開國事訪問，是他自新冠疫情爆發以來，首次到外國進行國事訪問。哈薩克總統托卡耶夫親自到機場迎接習近平，兩人都戴口罩。習近平專機抵達努爾蘇丹國際...
2022-09-15
英女皇駕崩後，新皇查理斯三世和皇后卡米拉遷入白金漢宮居住。查理斯擔任皇儲期間居住和辦公的克拉倫斯宮（Clarence House）騰空。據《衛報》周二報道，在該處工作的多達一百名工作人員已經接到裁員通...
2022-09-15
由路勁及港鐵發展的黃竹坑港島南岸晉環，昨日加推項目最後一批價單單位，作短期樓花形式銷售，加推80伙，平均呎價約3.68萬。路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，加推最新6號價單，提供80伙，面積29...
2022-09-15
美國通脹數據高過預期，市場憂慮聯儲局加息步伐會更激進，隔晚美股急瀉過千點，拖累港股曾跌逾500點，恒指收市跌479點，報18847點，見半年收市新低。大市連跌兩日，累計跌515點，大市成交額跌至937...
2022-09-15
曼聯翼鋒辛祖今季在新帥坦哈格入主後重生，英超上陣六次入兩球，已是上季總入球數的三分二，近日更盛傳他會獲英格蘭領隊修夫基重召入選大軍名單。今晚歐霸E組次輪，此子勢領紅魔作客大炒摩爾多瓦球隊舒列夫，強勢重...
2022-09-15
《星島頭條》日前獨家報道有位好有「份量」，又聲大大嘅女歌手睇完張偉文（Donald）演唱會後，指他身體差，坐住輪椅仲要推佢出嚟唱歌賺錢係慘不忍睹嘅事，搞到張偉文好嬲豬。報道出街後，全城網民齊估女歌手是...
2022-09-15
內地人透過「來港易」入境，在「小紅書」發帖，指自己從深圳入境，沒打針也可以到處去，事件引起關注。原來港府以內地疫情低，輸入確診機會微，不要求內地人出示打針記錄，就可以享受自由行，即使港府解說是原有政策...
2022-09-15
昨夜舉行新馬季首次谷賽，七練三騎敲響今季勝鼓，新開倉的伍鵬志憑「令才」爆大冷食頭胡最矚目，騎師霍宏聲另助方嘉柏開齋贏出「紫雲冰」，個人兩捷封騎師王；「寶賢得得」稍後配何澤堯奏捷，方嘉柏起孖封練馬師王，...
2022-09-15