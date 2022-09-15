馬場浮世繪——雷神復操感覺良好

莫雷拉暑假在巴西接受手術望根治傷患，因而延遲回港，昨晨終於開操。早上五時，他先策方廄「超能勇士」與「果然駿」拍跳，接着再騎「鈁糖武士」與「日日靚」拍跳，之後策蔡廄「風火戰駒」踱步。操馬之餘，雷神曾與丁冠豪、高伯新、希斯和苗禮德等多位練馬師傾談，氣氛輕鬆，明顯心情甚佳。



莫雷拉表示昨晨恢復操馬前，一度擔心會觸發傷患，幸而再無感到任何痛楚，心情隨之輕鬆，並對周日復出充滿信心。他指雖較其他騎師遲歸，現時要爭取支持有難度，但會全力以赴冀盡快重上軌道。

馬場浮世繪