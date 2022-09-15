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馬場浮世繪——方嘉柏開鑼谷戰八連勝

2022-09-15 列印
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跑馬地向來是方嘉柏主場，季初搏殺更是得心應手，過去七季的開鑼谷戰都例有頭馬進帳，昨晚憑「紫雲冰」贏馬延續這驕人成績，方嘉柏連續八季開鑼谷戰都傳捷報，「紫雲冰」是役更是成功跨季連捷。
馬場浮世繪
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