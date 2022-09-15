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馬場浮世繪——希威森跨季谷戰無斷纜

2022-09-15 列印
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韋達、希威森這對南非組合，昨夜憑「八心之威」齊齊贏得今季首捷，希威森是場勝仗尤其威水，因連同去季谷戰成績，除六月一日那次停賽缺陣，個人跨季連續十次谷戰報捷。
馬場浮世繪
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