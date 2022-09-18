B女靚馬——電子兄弟贏馬好機會

第三場四班千二米泥地。我就揀咗「電子兄弟」做重心，睇番佢上季四戰同程全入前四名，而且近期試閘狀態大勇，早段擺前沿二疊順走，末段並無轉弱，結果輕輕鬆鬆得第二名。今次有幸遇上馬少場合，孭磅又唔重，各方面條件都有利，確係贏馬好機會。配腳我揀「閃耀光芒」同「為您鍾情」。



第九場二班一千米。我就鍾意「狀元及第」，佢上季由四班贏上三班，氣勢如虹，而且次次都有獎金，無論跑田草一千或谷草一千都能取勝，質素非比尋常。近期見鍾易禮密密為此駒打磨，無論踱步、快跳及試閘都一手包辦。再睇月初試閘表現，佢沿途放得好順，證明狀態冒勇，所以即使今仗升上二班，我都唔太擔心，唔排除繼續交出佳績。配腳我揀「幸運有您」同「日日型」。

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