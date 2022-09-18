伊仁絮語——九龍神駒冷味盎然

第五場「九龍神駒」來港前在愛爾蘭奈斯勝出千六米，當時負一三三磅兼角逐大爛地，最終仍以頗輕鬆的姿態贏馬；其後增程至二千米跑讓磅賽，僅在終點前轉弱而僅負。此駒來港後已七度出戰，首三仗均成冷門，卻在二月時跑田草千六以多跑獲季軍；其後轉戰谷草，雖然所負不遠，但卻欠缺競爭力。向來北半球馬需時適應水土，今季是此駒在港第二季，可望能交出比前進步的表現。今仗排檔理想，並由鬥志可嘉的班德禮策騎，冷味盎然。



第六場「八威小子」在開鑼日跑四班千二，末段衝刺強勁，最終跑獲接近的第五名，今仗匆匆再出並增程至千四，當然極具威脅。此駒來港前在愛爾蘭僅四度上陣，來港後演出愈見進步，上季最後一役就在嘉里胯下跑田草千四追入第四名，末段時間較第五名的「縱橫天下」更快。由人馬於已三度合作，相信騎者對馬兒已甚為熟悉，值得看好。

Ian