莫雷拉復出僅一亞 姚本輝沙田又起孖 田泰安中三元兼捧盃兀

■去季冠軍練馬師羅富全不甘後人，昨日夥拍「賽得意」敲響今季勝鼓。

■告東尼與潘頓合作連贏兩日，「加州威勝」食完頭胡，互相稱賀。

昨日莫雷拉作新馬季個人首戰成焦點，策七駒僅獲一亞，反而上周日開鑼戰起孖的田泰安大勇演帽子戲法兼封騎師王，另外潘頓、何澤堯及蘇兆輝齊保持今季日日贏馬佳績。華將周俊樂及見習生鍾易禮俱敲響今季勝鼓，開齋練馬師有羅富全及容天鵬。記者：文傑、亨利、陳嘉甜昨午田戰跑完第七場後，因天文台一度發出雷暴警報，第八場起各場開跑時間延遲十五分鐘，最終全日十場賽事順利完成。田泰安昨日大發神威，憑鄭廄「眾歡笑」、羅廄「賽得意」與希廄「駟跑得」，一口氣包辦第五、六、七場頭馬，搏殺手風大順。其中「眾歡笑」今仗之勝，對剛周三在谷中開齋的鄭俊偉來說，更形珍貴。因為鄭俊偉連贏兩日之餘，難得是兩場勝仗都是贏自四班，對其本季爭取贏夠馬會要求的十六場頭馬，有莫大幫助。田泰安助希斯馬房的「駟跑得」取得處子勝仗，個人中三元後則說︰「『駟跑得』本擬參加剛周三谷戰的尾場千二米，卻位列第一後備而未能補上，今日（昨）終於可以順利上陣。今場賽事早段步速夠快，有利『駟跑得』從後追趕，但牠在直路上一度在內欄找不到空位，幸好終點前順利望空並迅速發力上前，贏來相當出色。」練者大衞希斯稍後憑「幸運有您」多添一捷，開鑼以來兩次沙田賽事都有馬贏，不過昨日卻無在場拉頭馬，人在英國出席當地時間周一舉行的英女皇伊利沙伯二世的喪禮。昨日中三元的騎師尚有潘頓，只因位置得分較少而未能執騎師王。潘頓昨日一如上周日的開鑼戰，先包辦第一口孖寶後，及後助希斯奏捷，再次在沙田中三元。潘頓昨日策告東尼馬房的「加州威勝」食頭胡，騎練繼上周三谷戰贏尾場「美麗邂逅」，包辦跨日孖寶，馬主梁欽聖贏得新馬季的第一場泥賽後說：「『加州威勝』現僅四歲仍然年輕，尚在學習和進步當中，至於未來部署，要交由練馬師決定。」潘頓於第二場策「生生勝勝」奏後後，馬主「唯一團體」成員的鍾建書就大讚姚本輝保養馬匹的功力：「『生生勝勝』是七歲馬了，輝哥保養此馬實在得宜，令馬兒的戰鬥力猶在，加上潘頓今季很弗，今次排四檔亦佳，因此賽前我們對牠已有一定信心，卻無想過可以贏得這麼輕鬆。」姚本輝則說：「其實潘頓上季已曾向我索騎『生生勝勝』，今次我便一於讓他試試。潘頓今季的體能和狀態都很弗，即使有其騎功幫助，馬兒今場竟贏逾三個馬位，幾乎連我自己都認不出牠，所以下場仍會卜定潘頓主轡。」姚本輝另夥拍蘇兆輝於尾場憑「一先生」食尾胡，今季兩次田戰都梅開二度，昨日更封練馬師王。昨日開齋的練馬師則有去季冠軍羅富全及另一位華人倉主容天鵬。羅富全憑田泰安胯下的第六場「賽得意」奪今季首W，贏馬後說︰「『賽得意』來港初期葫蘆骨有輕微問題，上季更流鼻血，需時休息，所以我便安排牠上從化養好身體，早前在從化試閘走勢已不錯，我很多謝馬主的耐性。由於牠過往戴眼罩時搶口，因此今場除眼罩而加上面箍，效果正面之餘，表現令我驚喜。」容天鵬於第四場開齋後說：「『潮州大兄』身形單薄不宜勤拼，我安排牠上從化養足體力，而今場是牠季內初出有新鮮感，終於順利交出好成績。」