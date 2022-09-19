馬場浮世繪——何澤堯陣上爛口罩影頭馬相傻笑

昨日第七場賽事跑罷，因天文台一度發出雷暴警報，馬會顧及人馬安全，遂由第八場賽事起，各場都順延十五分鐘開跑，賽事最終能順利完成，最高興的練騎組合，當然包括蘇偉賢和何澤堯，因為兩人即於第八場攜手憑「勝意龍」奏捷。賽後何澤堯影頭馬相時要守規矩戴口罩，但因口罩在陣中損壞，戴上後仍露出嘴巴，堯仔亦自覺尷尬猛傻笑。開鑼以來，蘇偉賢於兩次沙田賽事都日行一善。

馬場浮世繪