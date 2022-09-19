馬場浮世繪——鍾易禮策合衷共濟贏在港首捷

今季開始在港上陣的新見習生鍾易禮，於開鑼日策六駒已不乏好表現得亞季殿各一，及至昨日第二天出賽，終於取得在港的第一場勝仗。不過這位屬告東尼門下的十磅仔，首捷卻不是為師父告東尼建功，而是於第三場策賀賢馬房的「合衷共濟」開齋。這匹逾兩年無贏過的七歲馬，今仗配上鍾易禮免負一三五磅頂磅，果然表現神勇，昨日跑泥地千二米起步敏捷，並藉鍾易禮獲減十磅的優惠，由頭帶到落尾輕鬆贏馬。賽後，鍾易禮讓傳媒拍照時豎起兩隻手指公，興奮溢於言表：「首先我很感謝高雅志，記得上周日開鑼戰我初次上陣，真是不太適應環境。香港的賽事節奏和南澳洲大有不同，有些馬我騎錯了，例如我不應該早段力扣『摘星光輝』，令牠早段蝕了腳程，以致末段力弱。」



「賽後高雅志細心跟我分析有哪些地方可發揮得更好，並與我一起研究改善方法，有助我盡快適應香港的賽事模式。另外，見習騎師校長陳念慈為我提供了不少心理輔導，我也很感謝她。我亦十分感謝師父（告東尼）和副練Cody哥（巫偉傑）。師父親自騎木馬教我騎馬技巧，他認為推騎重要過打鞭，Cody哥則為我安排坐騎。我希望可以交出更多頭馬，盡快畢業。」鍾易禮續道。

馬場浮世繪