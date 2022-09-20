舞照跳

巴西翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞因跳舞慶祝入球而被種族歧視，一眾森巴隊友以行動支持他。此子的皇家馬德里兼巴西雙料隊友洛迪高（左），在周日西甲馬德里打吡作客2:1勝馬德里體育會建功後，與他一起共舞；效力阿仙奴的森巴前鋒捷西斯同日英超隔空聲援。