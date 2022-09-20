昨日莫雷拉作新馬季個人首戰成焦點，策七駒僅獲一亞，反而上周日開鑼戰起孖的田泰安大勇演帽子戲法兼封騎師王，另外潘頓、何澤堯及蘇兆輝齊保持今季日日贏馬佳績。華將周俊樂及見習生鍾易禮俱敲響今季勝鼓，開齋練馬...

2022-09-19