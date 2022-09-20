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狂牛封王

2022-09-20 列印
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速龍前鋒J靴南高美斯和火箭前鋒加魯巴一攻一守，周日攜手助西班牙於歐洲籃球錦標賽決賽以88:76擊敗法國封王。J靴南高美斯全場取得廿七分、五個籃板及兩次偷球；而加魯巴在末段關鍵時刻成功封阻法國射手高拔投籃，助西班牙保住勝局。
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