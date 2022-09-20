美斯非PK進帳壓C朗

阿根廷巨星美斯在周日法甲一箭定江山，助巴黎聖日耳門作客1:0小勝強敵里昂之餘，還打破兩項紀錄。此子歷來累積六百七十二個非十二碼入球，一球壓過宿敵C朗拿度成球壇史上非十二碼入球最多的球員。



此外，這名三十五歲鋒將今仗還有四次成功過人，是自一五至一六年球季以來，歐洲五大聯賽首位過人次數達到一千次的球員，也是一項紀錄。