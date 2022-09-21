榜首大戰 中場「蘇」Time

■烏克蘭受俄烏戰爭影響，鬥心有限。

歐洲國家聯賽B1組今晚上演榜首大戰，次席蘇格蘭主場挑戰榜首烏克蘭。效力修咸頓的主隊中場史超活岩士唐，國家隊表現遠勝球會，歐國聯分組賽已有三球進帳，此子今晚勢與聖徒雙料隊友前鋒捷阿當斯合作攻破烏克蘭防線，助蘇格蘭贏波上榜首。（UEFA TV周四凌晨2:45直播）史超活岩士唐今季英超僅為聖徒出場六次，只有一次正選，入球與助攻欠奉，但他披上蘇格蘭球衣就判若兩人，上輪歐國聯分組賽作客4:1勝阿美尼亞便告梅開二度，三輪兩次有士哥貢獻三入球一助攻，助蘇軍以兩勝一負累積六分暫居B1組次席。岩士唐與聖徒隊友前鋒捷阿當斯默契又特別好，上仗便助攻予後者射入埋齋一球，今晚兩人必聯手爭取士哥，誓助蘇格蘭贏波進佔榜首。烏克蘭無心戀戰對手烏克蘭繼續受俄烏戰爭影響軍心，上仗主場賽事改於波蘭上演1:1賽和愛爾蘭，今仗造訪士氣如虹的蘇格蘭料難逃敗仗，寧取主勝。