港足出擊 副選爭輝

等足接近三年，港足再次迎來主場國際賽，今晚八時在旺角場閉門鬥緬甸。主帥安達臣要力爭兩連勝，也要盡遣名單球員上陣。艾力士、胡晉銘、簡嘉亨、余在言等副選球員誓要把握機會表演，挑戰主力港將的正選位置。



港足在周三及周六友賽緬甸，安永佳、茹子楠、陳俊樂等北上球員不能歸隊，正好造就機會讓艾力士、胡晉銘、簡嘉亨、余在言等球員表演，長遠爭取正選。安達臣在賽前訓練時說：「我們的目標是友賽兩連勝，既要盡全力擊敗對手，也要盡可能派最多球員上陣，重點是透過比賽組織一支團結的球隊。」



緬甸主帥希爾與安達臣是老朋友，因此該隊才願意在嚴苛隔離措施下訪港友賽。緬甸只召入國內聯賽球員入選，並由三十二歲守將大衞赫坦領軍對抗港足。本報記者