中場大師比併 魔術師破「格」

今晚歐洲國家聯賽A1組克羅地亞主場對丹麥，焦點無疑是兩隊中場大師莫迪歷和艾歷臣大鬥法。艾歷臣今季加盟曼聯後全面回勇，莫迪歷亦領皇家馬德里在新球季全勝，然而前者在丹麥有前鋒巴夫韋迪和中場賀爾保協助，反觀莫迪歷在格仔軍支援不足恐獨力難撐，二點七三倍客勝博得過。（UEFA.tv周五凌晨2:45直播）



艾歷臣今夏加盟曼聯，在中場擔當起攻守串連的重任，各賽事交出兩助攻，獲領隊坦哈格盛讚：「艾歷臣擁有扭轉局勢的能力，又有致命傳送，加上在中場協防作用很重要。」回到丹麥國家隊，此子身邊又有熱刺中場賀爾保分擔掃蕩和組織工作，後者近四仗各項球會賽貢獻一球兩助攻狀態勇猛；加上前鋒巴夫韋迪轉投愛斯賓奴後火速融入球隊，西甲上陣三場已入兩球，今仗可頂替倦勤的前鋒雲特肩負丹麥入球重任。

艾歷臣援兵勝莫迪歷



克羅地亞中場莫迪歷今季繼續是皇馬中場魔術師，上仗西甲才領軍於馬德里打吡作客2:1擊敗馬德里體育會，各賽事上陣八次貢獻兩球一助攻，是球隊所有戰線九戰全勝的功臣。不過，他在國家隊獨力難支，效力車路士的中場隊友高華錫和熱刺翼鋒比列錫狀態麻麻，這名三十七歲老將難施魔法，此關還是捧客勝。



同日A4組波蘭主場對荷蘭。主隊射手利雲度夫斯基今夏轉投巴塞隆拿繼續射手本色，西甲六次上陣交出八球兩助攻，他有信心領軍攻陷橙軍防線。

而橙軍亦有兩位巴塞兵迪比和法蘭基迪莊，可是他們不願轉會被球隊貶為後備，橙軍主帥雲加爾亦替兩人擔心：「迪比和迪莊的上陣時間實在不足。」荷蘭今仗作客恐難全身而退，此關冷敲主勝。（UEFA.tv周五凌晨2:45直播）