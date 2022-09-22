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接棒援烏

2022-09-22 列印
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波蘭隊長利雲度夫斯基（右）周二跟烏克蘭傳奇射手舒夫真高進行了一次特別會面，後者贈予以烏克蘭國旗顏色藍黃色的隊長臂章，利雲承諾於年底世界盃決賽周時戴上。這名三十四歲射手矢言：「我將會戴上舒夫真高的臂章出戰世界盃，以告訴烏國國民他們並不孤獨。」
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