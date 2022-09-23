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雙打告別
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0+7台灣搶開關跑贏香港
台灣跑先香港，料最快十月十三日實施「0+7」及取消入境旅行團限制，旅客入境只需快測，屆時或可乘搭公共交通和出外用餐等。台灣分兩階段放寬入境檢疫政策，首階段在本月二十九日起提升入境人數上限至每周六萬，取...
2022-09-23
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傅政華受賄罪成判死緩
中國前司法部長、全國政協社會和法制委員會原副主任傅政華涉嫌受賄、徇私枉法一案，昨日由吉林省長春市中級法院作出一審宣判。其中受賄罪成判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，在其死刑...
2022-09-23
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拜登：俄出兵違反聯合國憲章 普京警告俄將採一切手段護領土
俄羅斯總統普京堅持達成對烏軍事行動目標，並警告西方俄羅斯會用一切手段去保護領土。美國總統拜登在聯大演說批評，俄羅斯作為安理會常任理事國入侵鄰國，無恥地違反聯合國憲章的核心宗旨。各國領袖正聚集紐約出席聯...
2022-09-23
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ONE INNOVALE原價加推50伙
恒基旗下粉嶺ONE INNOVALE-Bellevue愈戰愈勇，發展商昨日以原價加推新一張價單，涉及50伙，折實平均呎價14848元，是批單位入場費402.78萬。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民...
2022-09-23
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日24年來首干預匯市 圓匯即彈逾2%見140.7
日本央行宣佈維持政策利率在負0.1厘不變，由於日美央行政策分歧擴大，日圓兌美元曾見145.9再創24年新低，但其後日本政府24年來首度出手干預匯市，刺激日圓反彈，每美元兌日圓一度高見140.7，升2....
2022-09-23
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荷夫曼拔刀 黑鷹剝「牙」
德國今晚歐洲國家聯賽A3組主場對匈牙利，教練費歷克大可旨意愛將荷夫曼領軍取勝。皆因這名翼鋒最近狀態大勇，今年為國披甲亦效率高企，今仗可望再有進帳率隊大捷，讓球主客和讓兩球「主勝」單注或過關皆宜。（UE...
2022-09-23
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亞視花6位數請大律師訴訟 薛影儀普通襲擊罪下月7日高院上訴
《星島頭條》收到獨家消息，孭住兩單官司的「亞視一姐」薛影儀下月連環「找數」，10月3日就涉嫌無牌駕駛等4項罪名向警署報到；而10月7日再到高等法院，就今年3月22日於屯門法院被判罪成的普通襲擊及違反「...
2022-09-23
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李一飄 - 掃蕩違法「黑醫」 清除谷針障礙｜社論
經傳媒揭發，警方連日在全港多處採取行動，先後拘捕五名涉嫌向市民收錢後濫發免針紙的醫生，他們不問因由，收取數百至數千元之後，就向來者簽發免針紙，嚴重妨礙港府推動的新冠疫苗接種計劃，抵銷了社會建立免疫屏障...
2022-09-23
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- 李彤 - 開放社會的真正敵人｜巴士的點評
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韋達希威森攜手2W 蔡明紹梅開二度 告東尼起孖做練馬師王
昨晚告東尼憑「線路菁英」和「桃花盛」梅開二度，賽後暫時升上榜首；而為「桃花盛」報捷的蔡明紹，另贏「變數」助丁廄開齋。其餘韋達和希威森攜手勝出「靚蝦女」和「對衡之星」，合作起孖。而馬雅復出即有馬贏，與高...
2022-09-22
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