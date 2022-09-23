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雙打告別

2022-09-23 列印
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瑞士網球天王費達拿上周宣布戰畢由今晚開始連續三日進行的利華盃後，就會正式掛拍，他在周三進一步證實今晚的雙打賽，是其職業生涯告別戰。這位身經百戰的四十一歲老將直言感到緊張，但希望大家能開心地歡送自己。
（Now639台今晚8:00起直播）
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