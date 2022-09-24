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雙星報喜

2022-09-24 列印
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法國在周四歐洲國家聯賽A1組主場2:0擊敗奧地利，不止取得小組首勝擺脫榜尾位置，一對老嫩前鋒各有士哥並一起破紀錄。三十五歲的基奧特（右）成隊史最年老入球球員；麥巴比則創法國隊廿五歲以下球員上陣最多場數紀錄。
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