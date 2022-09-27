荷蘭格仔軍 攜手奪首名

■橙軍中堅雲迪積克（左）當奠勝功臣，一洗頹風。

荷蘭和克羅地亞周日於歐洲國家聯賽最後一輪齊奏捷，雙雙奪得小組首名出線決賽階段。橙軍於A4組主場1:0力挫比利時，連續十五場不敗；格仔軍則在A1組作客3:1輕取奧地利，各賽四連勝，一同以強勢迎接十一月的卡塔爾世界盃。橙軍周日憑中堅雲迪積克頭槌一箭定江山，一球小勝比利時，以六分壓倒後者奪A4組首名晉級決賽階段。同時他們在教練雲加爾麾下已十五仗不敗，強勢迎接世盃，但雲帥仍然不滿：「我們很輕易就將控球權讓給對手，我告訴了球員我們今場踢得很差，幸好防守方面未有太多漏洞。」至於克羅地亞作客3:1擊敗奧地利，以一分力壓丹麥成A1組冠軍之餘，各賽事亦四連勝，教練達歷期望將強勢帶到世界盃。