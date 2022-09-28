馬古尼犯錯 修夫基死攬

馬古尼又出事﹗這名英格蘭中堅在周一歐洲國家聯賽A3組尾輪主場對德國時兩度犯錯，犯規輸十二碼之餘又失去控球權連累球隊先失兩球，幸好隊友幫手最終賽和3:3。此子賽後為失誤道歉，但表明仍會出戰卡塔爾世界盃，不理反對聲音安派他正選的三獅領隊修夫基亦死攬，明言不會改變大軍人選。

馬古尼賽後在個人社交平台為失誤道歉，但堅持仍會隨三獅出戰十一月中展開的卡塔爾世界盃：「失誤是比賽的一部分，我對此致歉，但球隊們偉大的反擊精神使比賽重回正軌。我們將積極面對卡塔爾之戰，艱難的時刻會讓我們更強大。」

而修夫基賽後則力撐他：「我知大家會將焦點放在馬古尼上，但其實近兩場他都有不少表現好的鏡頭。我知道一定會引爭議，但我們必須支持隊中最好和最有經驗的球員。世界盃的人選我已經有了，我不會改變主意，因為優柔寡斷球隊就不會成功。」